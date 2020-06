Eugenio Derbez fue limpia parabrisas antes de ser famoso

Eugenio Derbez fue limpia parabrisas. El actor y comediante mexicano habló con su hijo Vadhir Derbez sobre cómo era su vida antes de la fama, entra anécdotas reveló uno de los trabajos más impresionantes para sus fans.

EL video que realizaron padre e hijo se llevó acabo en un super mercado, ambos con las debidas medidas de prevención por la pandemia por coronavirus, hablaron de la vida del actor antes de ser famoso Derbez reveló a Vadhir que no siempre disfrutó de la mejor vida, pues hubo un tiempo en el que tuvo que hacer de todo para ganar dinero.

Cuando Vadhir le preguntó qué trabajas tuvo antes de ser actor, Eugenio respondió que siendo joven no ocurrieron muchas cosas en el espectáculo y más con la llegada de Aislinn. Por lo que estuvo trabajando de limpia parabrisas por un tiempo: “Lo hice pésimo”, recordó.

Eugenio aseguró que no fue fácil sumergirse en la vida artística por lo que tuvo que buscar más opciones:

“Tuve que empezar a trabajar cuando yo estaba estudiando. Yo era hijo de papi y mami y no sabía trabajar y dije, ‘ahora qué voy a hacer si no sabía trabajar’, y me fui a comprar un kit de limpia parabrisas, limpiador de vidrios y una botellita con agua y jabón y estuve trabajando de limpia parabrisas”, recordó.