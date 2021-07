La muerte de Sammy Pérez ha conmocionado a todo México; sobre todo a amigos y familiares del actor, dentro de los que destaca Eugenio Derbez, quien ya se pronunció al respecto y se dijo devastado por la partida de su amigo.

Sumamente consternado y triste, Eugenio Derbez se pronunció ante el lamentable fallecimiento de Sammy Pérez a través de una entrevista telefónica con el programa “Hoy”.

De acuerdo al ganador de un Emmy, la partida de Sammy Pérez le duele, pues lejos de lo profesional, él fue su gran amigo.

“Es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo. Era un gran gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando vivía a México iba a mis fiestas a mis cumpleaños”, destacó.

Asimismo, contó que se enteró de la noticia justo unos minutos después del deceso: “Me duele porque era un hombre bueno, un ser humano bueno. Hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos me comunicaron que había fallecido”.

Aunque no profundizó en el tema económico, Derbez aseguró que “he estado en contacto con los sobrinos que estaban al pendiente de esto, porque era su única familia. Ayudé con los gastos del hospital. Sammy desagraciadamente no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia. Creo que ayer me habían comentado que ya había rebasado el millón y medio de pesos. No sé lo que sigue”, concluyó.

Te puede interesar:

“Gracias por tanto”: así reaccionaron los famosos a la muerte de Sammy Pérez

De vender chicles en Coyoacán a XHDRBZ: la inspiradora historia de Sammy Pérez

Así comenzó la amistad de Eugenio Derbez y Sammy Pérez

A pesar de las especulaciones que surgieron a raíz de la hospitalización de Sammy, la amistad de Eugenio Derbez y el actor data desde hace muchos años, específicamente desde 1997.

Antes de recorrer foros de televisión, Sammy Pérez recorría las calles de Coyoacán con una caja de chicles para poder venderlos y apoyar con los gastos de su casa.

Sería a finales del 97 que el comediante fue descubierto por su compañero y amigo Eugenio Derbez. Al darse cuenta de su talento lo invitó a formar parte del programa “Derbez en Cuando”, en el que junto a Miguel Luis se convirtió en una de las estrellas del show.

De allí, su relación laboral fue dejando paso a una amistad que conservaron hasta el día del fallecimiento de Pérez, pues de acuerdo al mánager y familiares del comediante, Derbez siempre estuvo al pendiente de él.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.