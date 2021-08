El ganador al Emmy Eugenio Derbez sorprendió al enviar un contundente mensaje a Marjorie de Sousa y mostrarle su apoyo a Julián Gil, pues asegura sentirse identificado con la situación que el actor atraviesa al no permitírsele ver a su hijo.

En un encuentro con la prensa, el creador de “La Familia P.Luche” se dijo molesto con los medios que aún cuestionan a su hijo José Eduardo Derbez sobre la “ausencia” de su padre durante su infancia.

Al respecto, Derbez aseguró que otra cosa sería si le preguntaran: “José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?”, asegurando que eso fue lo que ocurrió.

Asimismo, el esposo de Alessandra Rosaldo afirmó empatizar con Julián Gil, pues el pasó por lo mismo con la actriz Victoria Ruffo. Por esta razón envió un mensaje a la ex pareja de Gil: “Los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra”.

Tras el revuelo que causó la entrevista de Eugenio Derbez, Julián Gil retomó un extracto de dicha charla y aprovechó el momento para pronunciarse nuevamente sobre su situación.

“Y este no es un caso de Eugenio y Julián no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad por esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar … Le tocó a él me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños”, escribió el ex de Marjorie para acompañar el clip.

“NO le pregunten al niño cómo se siente por no crecer con su papá…pregunten por qué tu mamá no te dejo ver a tu papá”, concluyó su mensaje Julián Gil.

