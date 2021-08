Eugenio Derbez declaró que en México no le permiten hacer películas “serias”

El famoso actor Eugenio Derbez decidió poner pausa a la comedia y explorar el cine alternativo a través de su nueva película “CODA”, misma que ha obtenido excelentes críticas en el Festival Sundance.

Con esta historia, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” envía un contundente mensaje sobre la familia, la música y la aceptación.

A pesar del increíble desempeño que Derbez mostró en esta película “indie”, en una reciente entrevista el actor aseguró que ha tenido que tocar muchas puertas para poder recibir una oportunidad de este tipo.

“En México es muy difícil que me den la oportunidad de hacer una película dramática o una película ‘indie’ porque tengo el ‘background’ de comediante”, dijo a la agencia Efe.

Ante la sorpresa de las personas al verlo en un personaje completamente serio y alejado de lo que ha hecho, el actor afirmó que siempre ha buscado este tipo de retos, pero en México le ha sido difícil conseguirlos.

“A mí me encantan las películas independientes, pero el problema es que rara vez me dejaron hacer una. Hice “La misma luna” (2007) y alguna que otra por ahí…”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la razón, indicó que: “me decían: ‘Lo que pasa es que tu cara es muy conocida como Ludovico P. Luche y otros personajes. En cuanto salgas en la película dramática, la gente se va a reír y el director no quiere eso'”.

De acuerdo a Eugenio Derbez, su carrera como actor ha sido completamente distinta desde que se mudó a Estados Unidos: “aquí como no conocen todo ese ‘background’, pues sí me dan la oportunidad; audiciono, y, de repente, se me abre la puerta de ser parte de esta película independiente que, además, es hermosa”, finalizó.

