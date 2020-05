Eugenio Derbez confiesa que no quería ser padre. Si hay alguien en el mundo del espectáculo que ha demostrado que nació para ser padre es Eugenio Derbez, el comediante actualmente es padre de 4 hijos y con su éxito no ha parado de hacer proyectos. Sin embargo hubo un punto de su vida en el que no se sentía preparado para la paternidad.

El comediante mantiene una buena relación con cada uno de sus hijos, si bien con José Eduardo le costó más trabajo debido a su relación con Victoria Ruffo, lo cierto es que ahora no han parado de hacer proyectos juntos. Cuando llegó su primera hija, Aislinn, las cosas no eran tan buenas pues creía que terminaría con sus sueños.

¿Eugenio Derbez no quería a Aislinn?

Durante una de sus conversaciones para el podcast de su primogénita, el cual se titula La magia del caos, el actor platicó que cuando le dieron la noticia de que se iba a convertir en padre por primera vez no estaba listo y sintió que no quería tenerla.

“La paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de: ‘Se acabó mi vida’. Mi primera impresión fue: ya adiós mi carrera, ya valió, no voy a poder lograr mis sueños”, confesó. https://www.instagram.com/p/B17i57KBkdP/?utm_source=ig_embed

Por otro lado también reveló que se paralizó al considerar la llegada de su primer hijo pues debería abandonar sus estudios, sin embargo todo cambió cuando conoció a Aislinn. Así fue como se enamoró de la paternidad y actualmente es padre de cuatro hijos. Así Eugenio Derbez confiesa que no quería ser padre.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Milenio.