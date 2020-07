Eugenio Derbez confiesa a que edad perdió su virginidad. El actor ha revelado uno de sus más íntimos secretos, asegurando que siempre ha sido un nerd.

A pesar de que en la vida del actor han existido cinco mujeres con las cuales tuvo hijos, él se considera un hombre tímido.

Uno de los actores que toda su vida se la ha pasado dentro de la industria del entretenimiento es Eugenio Derbez, aunque pudiera pensarse que ya se sabe todo de él, lo cierto es que no.

El actor sigue revelando sus más íntimos secretos, así lo hizo con su hijo Vadhir Derbez, a quien le reveló a que edad perdió su virginidad.

Según el hijo de la fallecida Silvia Derbez explicó que siempre ha sido un hombre muy tímido, sobre todo cuando era joven:

También Eugenio informó que su primera vez fue de una forma muy discreta y conservada:

“Yo era un inocente, nunca fui a una discoteque en toda mi vida, eso no existió en mi vida. No salía, no me reventaba, por eso no tomo, no fumo, era yo mega nerd. Cuando tuve mi novia, que ya fue grandecito, no las tocaba, yo era noviecito de mano sudada, hasta que conocí a la mamá de Aislinn y descubrí un nuevo mundo”, reveló.