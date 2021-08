Eugenio Derbez arremete contra novia de Sammy: “Lo ayudé más que su familia”

A días del fallecimiento de Sammy Pérez, su compañero y amigo Eugenio Derbez dio unas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta, pues aseguró que ayudó al comediante más que cualquier otro de sus familiares, incluso su prometida Zuleika Garza.

Hace unos días el representante de Pérez, Erik de Paz, aseguró que la pareja del actor no se había “ausentado” por gusto, sino por su contagio de coronavirus. Sin embargo, en una reciente entrevista Eugenio Derbez dejó entrever lo contrario.

De acuerdo al ganador de un Emmy, Zuleika Garza se habría desaparecido al enterarse de la deuda millonaria con el hospital en el que Sammy Pérez permaneció por más de una semana.

En una charla con varios medios de comunicación, Eugenio Derbez confirmó que los rumores de “abandono” por parte de la joven son ciertos.

“La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Cuando vio que había que pagar se desapareció. No sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente”, señaló el productor de La Familia P.Luche.

En cuanto se le cuestionó sobre los señalamientos de los que había sido blanco por supuestamente no apoyar a Sammy, el actor reveló que fue él quien pidió que no se hiciera público.

“Yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada a la prensa pero ayudé hasta el último día, más que su propia familia. Estuve con él, no físicamente porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, la cremación, todo“, concluyó el papá de Aislinn Derbez.

