Eugenio Derbez acusa a Victoria Ruffo por vicios de su hijo

Otra vez Eugenio Derbez culpa a Victoria Ruffo por vicios de su hijo José Eduardo, el joven le gusta beber y fumar al parecer como a su mamá.

Una de los ex matrimonios que no quedó del todo bien es el de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quien otra vez acusa a la actriz por vicios así como defectos que tiene su hijo José Eduardo.

Debido a que el joven le gusta beber así como fumar, además de tiene uno que otro defecto físico, al parecer ocasionados por los malos hábitos que tenía su mamá.

Esto salió a recudir luego de que José Eduardo le comentó a su padre que tiene una imperfección física, “Te quería comentar que me he dado cuenta últimamente que tengo mi lado derecho del cuerpo más grande que el izquierdo, pero grave”, dijo el joven.

Según el joven entiende que muchas personas tienen más grande un lado del cuerpo que el otro, “Hasta un brazo, un ojo, la bubi, todo; por ejemplo, mis dientes del lado derecho son muchísimo más grandes que los del lado izquierdo, que son chiquitos, cuando me pongo lentes me quedan chuecos”, comentó.

Por lo que su padre le contestó con tono de broma que su mamá tuvo la culpa de sus defectos físicos, “Yo le dije a tu mamá que no fumara y no tomara durante el embarazo, pero no me hizo caso, claramente no me hizo caso, así que a mí no me eches la culpa”, confesó.

