Eugenia Cauduro baja de peso con ayuda de su hija. La actriz tiene 51 años de edad y fue la imagen de Televisa en los años 90.

Aunque la actriz siempre lució bellisima, confesó que padeció de anorexia, trastorno que logró superar, después de que se casó y tuviera hijos, la actriz subió 30 kilos, debido a la fuerte depresión que le causó su divorcio.

La actriz se casó en el 2000 con Enrique Morán, del matrimonio nacieron sus dos hijos Patricio y Luciana.

Por lo que Eugenia se retiró de la pantalla chica para dedicarse a su matrimonio, aun cuando ya era una reconocida actriz.

Después de haber estado casada y de separarse, Eugenia ha vuelto a Televisa, ha participado en algunas telenovelas, pero luciendo unos kilos de más.

Sin embargo, ahora la actriz ha presumido en redes sociales que ya superó su depresión, además de que tiene una vida saludable, por lo que ha comenzado a bajar de peso.

Esto lo ha podido lograr gracias a su hija, quien es su mayor motivación para que recupere su figura, no nada más para verse mejor físicamente sino también por salud.

A través de su cuenta de Instagram Eugenia ha compartido algunos videos y fotos con sus seguidores, donde se muestra haciendo sus arduas rutinas de ejercicios.

” A seguir aunque sea despacio que esta meta hay que lograrla! Ya falta menos! 😃👊🏻 y con mi entrenadora, amiga, compañera, cómplice e hija que me inspira y motiva muchísimo, todo es más divertido, fácil y mucho mejor!!! Gracias Luciana por siempre estar a mi lado y por no apapacharme cuando necesito un jalón de orejas! Tú disciplina y constancia también me llevan a mi de la mano !!

Te amoooooooooo!!!!!!!!

Feliz Domingo!!”, comentó la actriz en el video.

Cabe mencionar que Eugenia Cauduro sale en la telenovela ‘Médicos, linea de vida’, donde interpreta a la mamá de la doctora Cinthya, aunque la novela se encuentra en la recta final, debido a que este domingo termina la producción de José Alberto “El Güero” Castro.

