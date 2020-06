¿Estresado en cuarentena? Mira los increíbles beneficios de practicar yoga en casa

View this post on Instagram

Me atrevo a compartir con vosotros una mini práctica guiada con algunas asanas donde el corazón está por encima de la cabeza. Algo que, según la práctica de Iyengar, favorece al sistema inmunitario. Disculpad si hay algún error en mis directrices y sobre todo no hagáis estas posturas si sentís alguna molestia o dolor. #YogaUnEstiloDeVida