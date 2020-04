Estrella de “Moana” revela que es bisexual. Así es, la actriz Auli’i Cravalho lo reveló a través de una trasmisión vía Tik Tik, dejando a sus seguidores con la boca abierta.

Así como lo lees, la estrella de Moana, Auli’i Cravalho, reveló que es bisexual en un nuevo video de TikTok.

Resulta y resalta que la estrella de Disney de 19 años usó las letras de Eminem y Ed Sheeran “Those Kinda Nights”, para salir del clóset.

Y es que imitó las palabras, sin embargo, ella dijo “No, soy bi” en el clip.

También confirmó la noticia en Twitter el jueves (09 de abril), cuando un fanático le preguntó si le gustaban las chicas, respondiendo:

La adolescente Rachel Zegler, que protagoniza el próximo remake de West Side Story de Steven Spielberg, respondió rápidamente, tuiteando:

AULI'I CRAVALHO IS BI wlw truly don't know how to lose 😌 pic.twitter.com/qD3hG1M4M6

