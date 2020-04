Día del niño: Estos son los niños más famosos del espectáculo

Estos son los niños más famosos del espectáculo. Este 30 de abril seguramente estarán muy consentidos por sus célebres papás.

Muchos de estos niños han alcanzado más fama y popularidad que sus propios padres, por lo que ellos sólitos ya comienzan a generar ingresos económicos.

Quienes seguramente tendrán un Día del Niño lleno de glamour y diversión son estos niños más famosos del espectáculo.

Desde que se encontraban en el vientre de sus famosas mamás han sido perseguidos por las cámaras de los paparazzis, así como también una vez que ya nacieron, ni se diga ahorita que ya están grandecitos.

Algo que sus célebres papás han permitido que sus seguidores conozcan a sus hijos y estos comiesen su camino por el mundo del espectáculo, debido a que muchos lucen como todas una súper estrellas.

Estos son los niños más famosos del espectáculo

Por eso aquí los cinco niños más famosos del espectáculo:

1.- Charlotte de Cambridge

La pequeña princesita hija de los duques de Cambridge a sus cuatro años de edad es toda una celebridad.

Su gran carisma, belleza y ternura que demuestra frente al lente de la cámara.

2.- North West y Penélope Disick

Por supuestola dinastia Kardashian no se podía quedar atrás, por lo que estas pequeñas herederas a su corta edad han demostrado tener su propio estilo dentro de la moda.

Así lo han demostrado en la serie que tiene su familia “Keeping Up with the Kardashians”, donde exhiben la cómoda y lujosa vida que llevan.

3.- Blue Ivy

La hija de la cantante Beyoncé y Jay Z desde que nació ha vivido envuelta en la lente de las cámaras de los paparazzis.

Donde se presenta la pequeña ha logrado causar furor , esta pequeña niña ha ido a fiestas importantes, en uno de sus cumpleaños sus famosos papás le alquilaron un zoológico para festejarla.

4.- Milán y Sasha

Estos niños hijos de Shakira y Gerard Piqué son otros que han logrado atrapar los reflectores los fotógrafos donde quiera que se presenten.

Debido a que saben cómo posar frente a las cámaras, algo que seguramente heredaron de su mamá.

5.-Aitana Derbez

Aunque esta pequeña es la única mexicana que entra en lista de niños famosos del espectáculo, pero no podía quedarse atrás, ella ha demostrado tener talento vocal, belleza y es sumamente simpática, por lo que seguramente incursionará en el mundo del espectáculo.

