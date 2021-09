Esto dijo Segio Mayer del audio sobre presunta ayuda por “interés político”

Luego de que se filtrara un polémico audio en el que presuntamente se escucha a Sergio Mayer aceptar que ha accedido a ayudar a algunas víctimas para fines políticos, el famoso decidió romper el silencio y defenderse de las acusaciones. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En entrevista con La Taquilla, el también productor fue cuestionado sobre el audio en donde hablaba de Braulio, un niño al que estaba ayudando a conseguirle su acta de nacimiento. Allí se escucha decir al ex diputado que lo hacía con un fin “político”.

Sergio Mayer aseguró que dichos audios carecen de relevancia, puesto que no son de este año: “Está descontextualizado, fue en el 2018, no en mayo de este año que para mi reelección (…), tengo pruebas para demostrar que todo lo que dice él (Gustavo Adolfo Infante) es falso, pero por ética y principios no puedo traicionar al niño”.

“Eso se grabó en el 2018 cuando yo no siquiera era diputado, de entrada, están descalificados. El problema es que hace unos meses estuve presente en el programa para demostrar que todo lo que han dicho en mi contra y lo comprobé con hechos y documentos”, agregó el ex integrante Garibaldi.

Ese no fue el único tema que el famoso abordó, pues también se pronunció sobre su disputa contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien señaló por intentar desprestigiarlo.

“Gustavo está enfermo. Me llama la atención tanto afán de desprestigiar a mi persona y mi trabajo. Gustavo está lucrando con el caso del niño para golpearme a mí, está desacreditando la historia y utilizando el dolor del niño”, dijo ante las cámaras del programa.

“Esto es un pleito personal con Gustavo. Para mí esto ya no es un tema mayor, hace 12 años un juez le prohibió hablar sobre mí y evidentemente rompió el acuerdo que él mismo firmó”, dijo Sergio Mayer.

No pasó mucho tiempo antes de que el comunicador retomara las declaraciones del ex diputado y le enviara un contundente mensaje: “¿No tiene validez? Hace tres años cuando intentaba ser diputado fue cuando hizo la bajeza, la marranada de utilizar a un niño. Tu vileza es de hace mucho tiempo, no es de ahorita que perdiste”.

