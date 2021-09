Esto dijo Lyn May tras su polémica salida de “¡Quiero Cantar!” en VLA

La vedette Lyn May se volvió tendencia en redes sociales, aunque no por alguna noticia relacionada con su embarazo, sino por su polémica salida del reality de canto de Venga la Alegría, “¡Quiero Cantar!”.

El momento ocurrió durante la última emisión del concurso de canto, cuando la famosa fue sentenciada y prefirió renunciar: “Yo ya me despido de ustedes”, comentó.

Sin embargo, horas más tarde trascendieron imágenes de Lyn May tan solo unos momentos después de despedirse del programa. En el clip se le escucha decir que mejor se fue para “no seguir haciendo el ridículo”.

“Me ponen trabas y trabas, eso quiere decir que no les gusto. No les gusta que Lyn May esté en este programa. Yo siento que el productor ya tiene su ganador y no voy a hacer el ridículo“, declaró visiblemente molesta.

Lyn May revela la causa detrás de su salida del reality

Pero la cosa no acabó allí, pues también decidió recurrir a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre su salida del reality de Tv Azteca, revelando que la producción no le había permitido cantar una canción que quería.

“Querido público: solo quiero aclarar que yo me fui de #vengalaalegria. No se me permitió cantar los temas que yo queria. Pero muy pronto vuelvo con mi gira para que me vean en vivo y directo. Les deseo la mejor suerte a todos los participantes de #quierocantar siempre”, escribió en su perfil.

No pasó mucho tiempo antes de que Sergio Sepúlveda, conductor de Venga la Alegría y del polémico reality, comentará su publicación con una versión que contradecía la de Lyn May.

“Querida @lyn_may_ estás en mi corazón. Eres una leyenda, y las leyendas merecen mi respeto. Agradezco ver tu profesionalismo todos los días. Somos afortunados en contar contigo. Como lo dije en la TV siempre estuviste puntual y nosotros también contigo. Jamás se prohibió algo, tú sabes que debemos respetar derechos de autoría y por ello algunas canciones no podemos producir. Hicimos juntos lo mejor y deseo que nos reunamos en el escenario una vez más. Te quiero y respeto mucho”, dijo el comunicador.

