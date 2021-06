Ester Expósito habría terminado con Alejandro Speitzer por “mantenido”

Una de las parejas más queridas del espectáculo, aquella conformada por Alejandro Speitzer y Ester Expósito, puso fin a su relación. Y aunque al principio todo parecían rumores, cada vez son más las pruebas que apuntan a que es cierto. ¡El motivo de su ruptura te sorprenderá!

Los rumores de una posible separación entre la española y el mexicano comenzaron luego de que ambos coincidieran en un evento en Milán, y ni se saludaran.

Además, en una publicación reciente del Heraldo de México se informó que Ester Expósito y Alejandro Speitzer terminaron a los gritos, e incluso la joven de 21 años corrió al actor de la casa que compartían.

A pesar de que en un inicio los internautas se negaron a creer dichas especulaciones, una amiga de Expósito salió a hablar, confirmando la inminente ruptura de los famosos.

“Mi amiga es muy joven, pero ya tiene una carrera consolidada, es muy famosa y alabada en España, por eso mismo Alex creyó que no habría mucho de qué preocuparse y que les iría bien viviendo juntos”, indicó la fuente.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer no quedaron en buenos términos

Aunado a esto, la actriz de “Élite” le prometió al mexicano que le ayudaría a conseguir proyectos en los medios y con las marcas, y también a que cada vez lo reconocieran más para que le fuera mejor.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues Alejandro Speitzer se comenzó a comportar muy “prepotente y odioso”. Cada que ella le presentaba a alguien para que lo incluyeran en algún proyecto o comercial, se le hacían “muy poca cosa”.

“Él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo. Ella dijo muy furiosa: ‘Este hombre no entiende, y la verdad yo no estoy para mantener a nadie; sólo quiere que yo le resuelva todo, pero ningún proyecto que le consiga le acomoda, es muy desgastante'”, concluyó la fuente.

