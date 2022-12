Estefanía Henao realizará colaboraciones con DJs internacionales

La modelo, actriz y DJ colombiana Estefanía Henao platicó sobre esta última faceta, en la cual se encuentra promocionando su sencillo “I Feel You”.

“I Feel You’ tiene relación con la conexión que tenemos con los momentos, los amigos, la pareja, la familia, con todo aquello que nos hace bien y vibrar alto”. “Es un tema lleno de notas alegres, que hacen que te sientas vivo”. “Es una de mis canciones favoritas hasta el momento”.

Al preguntarle si es difícil ser DJ siendo mujer, @estefaniahg_ respondió “todavía existen personas que dudan de que las mujeres puedan ser buenas DJs; he llegado a ir a sitios en donde técnicos de sonido o personas del mundo de la música me han hecho preguntas como: ¿Tú sabes usar esto? o ¿Sabes para qué son estos botones?, y te dan ganas de decirles, creo que me han contratado para eso, pero sí he recibido comentarios como estos que cuestionan mi capacidad como DJ por el simple hecho de ser mujer, y también he recibido propuestas inapropiadas a cambio de ser contratada para un evento”.

Sobre con quién le gustaría realizar una colaboración, Estefanía Henao comentó “sería un sueño trabajar con Charlotte de Witte, la admiró mucho, amo su música y estilo”.

De su estilo musical, @estefaniahg_ exteriorizó “nunca he pretendido quedarme en un solo género, de hecho, he probado muchos a lo largo de los años, obviamente, unos han tenido más éxito que otros, pero siempre he trabajado con una perspectiva muy amplia”. “En cuanto a mis últimos lanzamientos y los que vendrán, intento ir sacándolos con un sentido, porque tampoco quiero ir lanzando temas sin un objetivo definido”.

Estefanía Henao determinó que siempre intenta expresar ciertos momentos personales intensos, ya que le gusta que su música sea real. “Cuando más te implicas en aquello que creas y mejor refleja algo que estás sintiendo o que te ha ocurrido, más genuino es el resultado y la gente suele darse cuenta de ello, y lo aprecia más”.

De sus proyectos, @estefaniahg_ reveló “estoy trabajando duro para sacar mi nuevo álbum a principios del 2023, será mi proyecto más grande hasta ahora, hare algunas colaboraciones con DJs internacionales y eso me pone muy feliz”. “Como modelo pretendo realizar campañas internacionales con empresas reconocidas a nivel mundial”. “En la actuación mi meta es participar en una serie o película”.

Al hablar de su trayectoria, Estefanía Henao contó que en sus inicios participó en la serie colombiana “Chichipatos” de Netflix y en la novela “La Nocturna” de Caracol TV, las cuales atesora como experiencias maravillosas.

Mientras que, en su faceta como modelo, @estefaniahg_ determinó que el momento clave fue cuando comenzaron a contactarse con ella marcas y empresas de moda, expofitness y otros eventos que se realizan en Colombia.

De las dificultades que ha enfrentado, Estefanía Henao declaró “lo primero fue mi peso, cuando era pequeña era muy gordita, luego en mi adolescencia comencé el gym y esa inseguridad fue desapareciendo y después el tema económico, a veces no podía comprar la ropa que necesitaba o no podía asistir a ciertos eventos”.

@estefaniahg_ manifestó que admira profundamente a Kendall Jenner por considerarla una modelo que siempre está impecable y tiene un estilo único, además de ser una gran empresaria.

Estefanía Henao expuso “para mi ser una mujer emprendedora, significa ser disciplinada, perseverante y arriesgada”. “Es una mujer que lucha día a día por cumplir sus sueños y cree firmemente en ella”.

Al aconsejar a las personas que buscan emprender, @estefaniahg_ mencionó “que sean disciplinadas, que nunca pierdan su esencia, que crean en lo que son capaz de hacer y que todo lo que hagan sea desde el amor y la pasión, con esos trucos no hay forma de que su proyecto fracase”.

Para terminar, Estefanía Henao señaló que las bases para alcanzar el éxito son: definir los objetivos, ser una mejor versión todos los días, establecer metas, ser positiva, no temerle al fracaso y ser paciente.