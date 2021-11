Estas son TODAS las presentaciones de Leona, la nueva eliminada del reality

Anoche se vio un gran momento en ¿Quién es la Máscara?, luego de que Leona se despojara de su disfraz y revelara su identidad, dejando al descubierto que la celebridad era nada más y nada menos que Dulce María, cantante y actriz mexicana de 35 años de edad.

Aun cuando una serie de pistas sobre algunas agrupaciones musicales hicieron que los investigadores estuvieran cada vez más cerca de conocer de quién se trataba, el timbre y estilo de su voz fue un elemento clave para despejar dudas y confirmar que efectivamente era la ex integrante de RBD.

Tras ser descubierta, Dulce María agradeció a Televisa y a los productores del reality show la invitación para ser parte de esta nueva temporada, pues expresó que tenía un gran deseo de volver a los escenarios, luego de un largo tiempo de estar alejada debido a su maternidad y a la preparación de su más reciente material discográfico, palabras que hicieron que los investigadores le reconocieran su talento, entrega y compromiso.

Estas son las presentaciones de Leona, nueva eliminada de ¿Quién es la Máscara?

La noche de ayer Leona tuvo que quitarse la máscara y así revelar que la artista dentro de ese disfraz era la cantante y compositora musical Dulce María.

A pesar de que en un inicio había ciertas dudas sobre quién era la celebridad que daba vida a dicho personaje, fue su voz lo que terminó por confirmar los pronósticos tanto de investigadores como del público en el foro y en redes sociales, pues desde varios minutos antes en Twitter muchas personas ya anticipaban que se trataba de la también actriz de telenovelas y en cuanto se reveló su identidad los memes no se hicieron esperar.

Y aunque Leona fue eliminada de ¿Quién es la Máscara?, sus actuaciones sobre el escenario seguro serán recordadas por la audiencia del programa, así como por sus fans. Y para que no las olvides, aquí hacemos un recuento de cómo fueron sus presentaciones durante estas semanas.

Uno de sus primeros shows fue la interpretación del tema “No soy una señora“, la cual ya dio indicios de quién podría estar detrás del disfraz de Leona, esto gracias al peculiar timbre de voz, una presentación que no pasó inadvertida y que puso a los investigadores y público de pie bailando y cantando.

Otra gran actuación fue la noche que cantó “Tiempos mejores“, una interpretación que conmovió a Yuri, así como al resto de sus compañeros quienes hasta ese momento no pudieron descubrir quién era.

Pero la presentación que no solo despejó toda duda sobre quién era la famosa en el disfraz de Leona, sino que emocionó a los investigadores y que los hizo ponerse de pie fue la del día de ayer, al ritmo de la canción “No querías lastimarme“, además de haber dado pistas como que había pertenecido a dos manadas, es decir, dos grupos musicales, y que uno de ellos recién se había vuelto a reunir, sin dejar de decir que nuevamente su particular voz fue un elemento fundamental para que JuanPa Zurita, Lorena Herrera y Mónica Huarte aseguraran que Dulce María era la famosa que daba vida a Leona en ¿Quién es la Máscara?