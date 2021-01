Estas son las películas y series que llegarán a Netflix en febrero 2021

Películas y series de Netflix para disfrutar en febrero 2021.– ¿Aburrido del mismo contenido? Sabemos que a medida que la pandemia por coronavirus continúa haciendo imposible que salgamos, las plataformas digitales son la mejor opción para pasar el rato.

Por eso, hoy te compartimos todas las películas y series que podrás disfrutar en la plataforma de Netflix, a partir del mes de febrero.

Series de estreno en febrero 2021

El baile de las luciérnagas (3 de febrero)

“Tres décadas, dos amigas, una historia.”

Esta serie original de Netflix incluye las participaciones de Katherine Heigl y Sarah Chalke, está basada en la exitosa novela de Kristin Hannah.

Hache: Temporada 2 (5 de febrero)

La segunda entrega de esta serie relata la historia un año después. Hache ve la oportunidad de poner en marcha un laboratorio de producción de heroína, pero los asociados conspiradores y una relación problemática complican sus planes.

Ciudad invisible (5 de febrero)

Esta serie protagonizada por Marco Pigossi y Alessandra Negrini cuenta la historia de un detective que mientras investiga un asesinato, queda atrapado en una batalla entre el mundo visible y un reino subterráneo habitado por criaturas fantásticas.

Conoce el resto de series que estarán disponibles en solo unos días:

-La funeraria Bernard (12 de febrero)

-En los boxes (15 de febrero)

-Detrás de sus ojos (17 de febrero)

-Tribus de Europa (19 de febrero)

-Ginny y Georgia (24 de febrero)

-Adiestramiento canino (24 de febrero)

Películas de estreno en febrero 2021

Este mes promete divertirte, pues Netflix te ofrecerá desde películas clásicas (como “Scarface” y la saga “Crepúsculo”, hasta largometrajes multipremiados (“Call me by your name”).

Call me by your name (1 de febrero)

La película dirigida por Luca Guadagnino (Yo soy el amor). Está protagonizada por Timothée Chalamet (Interstellar), Esther Garrel (17 filles) y Arme Hammer (El llanero solitario), entre otros.

Black Beach (3 de febrero)

La película cuenta la historia de Carlos, un alto ejecutivo a punto de convertirse en socio de una gran empresa, recibe el encargo de mediar en el secuestro del ingeniero de una petrolera.

Malcolm y Marie (5 de febrero)

Otra de las cintas que hace su debut en Netflix es “Malcolm y Marie”. El largometraje se desencadena luego de que Malcom (John David Washington) regresa a casa después del estreno de su película junto con su novia Marie (Zendaya).

Mientras esperan la respuesta de la crítica, la noche da un giro inesperado al salir a la luz algunos detalles de su relación que ponen a prueba la solidez de su amor.

-Karate Kid (1 de febrero)

-L’ultimo Paradiso (5 de febrero)

-Barrenderos espaciales (5 de febrero)

-Mujeres grandes y pequeñas (5 de febrero)

-El maestro del yin yang: El sueño de la eternidad (5 de febrero)

-Noticias del gran mundo (10 de febrero)

-Punto rojo (11 de febrero)

-Amor al cuadrado (11 de febrero)

-A todos los chicos: Para siempre (12 de febrero)

-Crepúsculo (15 de febrero)

-Eclipse (15 de febrero)

-Luna nueva (15 de febrero)

-Amanecer (Parte 1) (15 de febrero)

-Amanecer (Parte 2) (15 de febrero)

-La chica danesa (16 de febrero)

-Moonrise Kingdom: Un reino bajo la luna (16 de febrero)

-Caracortada (16 de febrero)

-El pianista (16 de febrero)

-Parque Jurásico III (16 de febrero)

-Volver al futuro II (16 de febrero)

-Volver al futuro III (16 de febrero)

-Jurassic World: Mundo Jurásico (16 de febrero)

-Parque Jurásico (16 de febrero)

-Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

-Misión: Imposible – Repercusión (20 de febrero)

-Loco por ella (26 de febrero)

-En la misma ola (26 de febrero)

Este mes de febrero tendrás muchas series y películas para escoger qué ver en Netflix.

Documentales de estreno en Netflix en febrero 2021

-Despójate, elévate (5 de febrero)

-Misión Planeta Tierra (9 de febrero)

-Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil (10 de febrero)

-El agente topo (19 de febrero)

-Pelé (23 de febrero)

Anime de estreno en Netflix en febrero 2021

Para los amantes del anime, ¡buenas noticias! Fue una larga espera pero ahora los seguires de Monkey D. Luffy tendrán nuevo material.

-Alabasta (12 de febrero)

-La Gran Ruta Marítima (12 de febrero)

-Chopper en la isla de invierno (12 de febrero)

-Así habló Kishibe Rohan (18 de febrero)

-Invasión en las alturas (25 de febrero)

-TIGER & BUNNY (28 de febrero)

