Estamos muertos segunda temporada: Fecha de ESTRENO y todo lo que sabemos de la serie de Netflix

Hace poco se estrenó la nueva serie original de Netflix producida en Corea llamada “Estamos muertos” y ha sido un éxito total.

Ahora que la gente ya disfrutó y devoró como buen zombi la primera temporada estamos listos para la segunda.

Estamos Muertos segunda temporada

Antes el lanzamiento de la primera temporada el tráiler consiguió tener millones de reproducciones.

La inspiración de esta serie vino de un webtoon llamado “Now oat our Scol” dirigido por Joo Dong Keun en el 2009 la cual cuenta con más de 130 episodios, o sea tenemos serie para rato.

El final de la primera temporada dejo el camino abierto para una segunda entrega, aunque no ha habido ningún anuncio oficial sobre esto.

Sino has terminado de verla aquí viene un spoiler que puede que quieras o no evitar. En el último capitulo de Estamos Muertos, uno de los estudiantes sobrevivientes se separa del grupo debido a que ya no es humana pero tampoco es zombi o sea esta en el limbo la pobre.

Ni los protagonistas ni la producción. Han compartido detalles o más información sobre una segunda temporada el camino esta mas que abierto para que sigamos viendo como evoluciona la infección de los que no se convirtieron en zombis y la posibilidad de encontrar una segunda vacuna.

Como te comentamos la historia original cuenta con 130 episodios que se publicaron entre 2009 y 2011 por lo que es más que seguro que tengamos más de una temporada.

Al final de esta temporada los estudiantes llegan a la zona segura y siguen sobre abrumados por todo lo que ha sucedido con sus compañeros y lo que les depara el futuro.

Innegablemente es una de las mejores series que ha estrenado recientemente Netflix y que Corea ha creado excelentes producciones propias que lo están haciendo posicionarse como uno de los grandes dentro del entretenimiento audiovisual a nivel internacional como Hollywood y Bollywood.

Esperemos tener más información de manera oficial en los próximos días para saber el rumbo que veremos en la segunda temporada que de seguro habrá en Netflix de Estamos Muertos.