Estado de salud de Ivonne Montero empeora tras contagiarse de Covid-19

Cada vez más son las víctimas del coronavirus, prueba de ello es la actriz Ivonne Montero. A través de sus redes sociales, compartió un impactante video mostrando su delicado estado luego de contagiarse por Covid-19.

El clip publicado en Instagram se aprecia a Ivonne recostada y visiblemente decaída; revelando que algunos de los síntomas que había presentado se han intensificado.

Dentro de la sintomatología que la actriz ha presentado se encuentran: tos intensa, fiebres muy altas y lamentablemente, daño pulmonar. Este último fue detectado por medio de una tomografía que se le realizó.

“Les cuento que no ha sido fácil. Toda la semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos, ya me hicieron una tomografía, tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre. No me siento muy bien que digamos, pero bueno… estoy con ánimos”, señaló Montero.

Por otro lado, Ivonne Montero enfatizó que se encuentra bajo observación médica por lo delicada que se ha encontrado en los últimos días.

“Una doctora vendrá a verme, ya va a dar media noche, espero que se me quite pronto esto. Me duele todo el cuerpo, no he dejado de tener fiebre toda la semana”.

La protagonista de novelas como “El Señor de los Cielos” y “Por amar sin Ley” finalizó su pequeño video agradeciendo los mensajes de apoyo de sus fans y aseguró que los mantendrá actualizados sobre su evolución.

“Estamos en contacto familia, un beso muy grande. Muchas gracias por todo el amor y los mensajes de cariño. Bendiciones a todos”, dijo.

Fue hace apenas unos días que Ivonne Montero reveló su contagio por coronavirus, señalando que no había presentado síntomas graves. Además informó que “Gracias a Dios ni mi hija ni mis padres se contagiaron”.

“Les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó, me encuentro en casa infectada, llevo casi una semana con síntomas leves, pero todo bien, esperemos que siga así”, compartió en su momento la actriz.

