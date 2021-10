Esta es la razón por la que Billie Eilish dejó de usar ropa ajustada

La cantante estadounidense Billie Eilish se ha convertido en un ícono no solo de la música sino de la moda por su particular forma de vestir. La joven ha destaco del resto de artistas de su edad por usar prendas holgadas y anchas para distraer las miradas de su cuerpo a su talento.

Sin embargo, no siempre la intérprete de “Bad Guy” pensó de esta manera, por el contrario, los vestidos y corsés eran sus prendas predilectas. Pero, ¿Qué hizo que la famosa desviara su atención y cambiara radicalmente de look? Aquí te lo contamos.

En una reciente entrevista con la revista Vogue, la famosa se sinceró sobre las razones detrás de su desapego de vestimentas “femeninas”. Al respecto dijo que una de las principales razones fueron las inseguridades que desarrolló al mismo tiempo que aumentaba su fama.

“Los vestidos ampones eran lo que más me gustaba del mundo cuando era una niña. Tenía muchísimos. Me ponía vestidos diario. Fueron mis problemas de imagen corporal los que acabaron con todo eso. ¿Por qué crees que llevo vistiéndome como me he vestido durante los últimos años?”, dijo la famosa a la famosa revista de moda.

Billie Eilish redescubre su estilo

Aunque este 2021 todo parece indicar que Billie Eilish está harta de pensar en el “qué dirán” y poco a poco ha ido explorando su lado “femenino” al vestir. Prueba de ello fue su reciente look para la celebración más importante en el mundo de la moda, la MET Gala 2021.

Allí, la estadounidense dio un giro radical a lo que está acostumbrada y sorprendió al utilizar un vestido de la marca Oscar de la Renta que dio todas las vibras de “princesa de Disney”.

Dicha pieza deslumbró por porque estaba construido con un pronunciado escote y falda vaporosa que completó con un peinado y maquillaje al estilo old Hollywood.

