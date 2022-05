Escenas post créditos Dr Strange 2: ¿Cuántas tiene y de qué tratan?

Doctor Strange in the Multiverse Madness llegó a los cines de todo el mundo para sorprender a todos los seguidores de la cuarta fase del UCM con asombrosas apariciones de personajes que estábamos esperando con ansias poder ver dentro de una misma línea de tiempo en esta nueva etapa para Marvel y sus historias, el multiverso es una realidad y lo que se avecina para la trama en los siguiente proyectos sin duda será aún más impactante de lo que nos habíamos esperado presenciar.

Marvel sigue sin decepcionar a sus fanáticos, tras un increíble éxito en taquilla con Spider-Man No Way Home, la nueva película de la franquicia a lado de Doctor Strange espera recaudar aún más dinero en su primera semana de estreno a nivel mundial y por su gran recibimiento en su primer día es muy factible que lo logren obteniendo millones de salas abarrotadas por fanáticos que verán una y otra vez la cinta en búsqueda de nuevos elementos que los ayuden a comprender las pistas escondidas en la línea de tiempo.

Finalmente conectando todos los puntos presentados en el resto de sus producciones dentro de la cuarta fase del UCM, aquellos fanáticos que vieron a detalle series como Loki, WandaVision y What If? ahora tienen una imagen más grande de todos los sucesos que llevaron a los personajes a verse inmersos en un mundo más grande y difícil de comprender, lo que hace fascinante el hecho de ver el multiverso expandirse y enredarse en sí mismo.

Sin duda Doctor Strange in the Multiverse Madness era la cereza en el pastel que hacía falta, por esa razón no te puedes perder este asombroso estreno en todas las salas de cine alrededor del mundo y con proyecciones IMAX, 4DX y 3D dependiendo de la disponibilidad del complejo al que asistas.

¿Cuántas escenas post-créditos hay?

Dentro de Doctor Strange in the Multiverse Madness existen dos escenas post-créditos, una después de los primeros créditos animados dentro de la película y la segunda tras las últimas palabras de créditos segundos antes de que se termine finalmente la película y prendan las luces del cine.

Aunque técnicamente las escenas post-créditos no contienen spoilers de las películas y más bien son un sneek-peek de lo que se avecina para Marvel, si todavía no has visto Doctor Strange in the Multiverse Madness te recomendamos que corras a tu sala de cine más cercana y disfrutes de la cinta más esperada del año para poder entender a detalle las escenas que tienen a todos vueltos locos al finalizar la película.

¿Qué pasa en las escenas post-créditos?

En la primera escena post-créditos podemos ver la aparición de una nueva actriz dentro del UCM, se trata de nada más y nada menos que Charlize Theron quien aparece dentro de un callejón portando una interesante traje morado, lo que indica que en efecto se trata de Clea, la aprendiz de Doctor Strange que llega al universo de Stephen para ayudarle y posiblemente robarle el corazón.

La segunda escena es bastante graciosa, presentando a uno de los vendedores del universo de los Illuminati quien quedó hechizado por Doctor Strange golpeándose repetidamente haciendo reír bastante a los espectadores.