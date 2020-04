Escándalo: Ozuna acusa a Ricky Martin de excluirlo de remix. Al parecer el boricua hizo a un lado al reguetonero por alguna extraña razón…

Al parecer nos encontramos frente a un escándalo en el mundo musical, y protagonizado por nada más y nada menos que Ricky Martin.

Resulta y resalta que el cantante Ozuna dio a conocer que Ricky Martin decidió sacarlo sin explicación alguna del remix de “Tiburones”, el más reciente sencillo musical del cantante puertorriqueño.

Según el reggaetonero, Ricky decidió sustituirlo con Farruko después de que ya él había viajado a la ciudad de Miami para grabar la canción.

Osea que lo dejó super plantado una vez que ya había llegado a la ciudad para poner voz al tan afamado sencillo (que por cierto no ha tenido tanto impacto en el mercado).

“Me puse bien triste cuando vi que no salí en la canción, no fue como molesto ni nada de eso. Yo respeto mucho a Ricky, me hizo ir a Miami, me hizo hacer esto y aquello”.