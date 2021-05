¡Escándalo! Kate del Castillo “incomoda” a sus fans y se disculpa a regañadientes (VIDEO)

La actriz Kate del Castillo tuvo que recurrir a sus redes sociales a disculparse por un video que provocó la “incomodidad” de sus seguidores a tal punto, que la propia plataforma lo censuró. ¿De que se trataba? Aquí te lo contamos.

Luego de varias semanas de espera, la actriz se mostró inmensamente feliz y complacida de que le retiraran la férula que portó como resultado de un accidente que sufrió hace un par de meses durante una grabación.

Kate decidió compartir este importante momento con sus más de 8 millones de seguidores de Instagram en varios clips que mostraron cómo el médico comenzaba con el retiro de la férula.

Finalmente, Del Castillo compartió la escena final de ese dedo, aún con la inflamación notoria por la férula que tuvo estas semanas.

El momento, que fue inmortalizado a través de sus historias de Instagram, más tarde provocó que la protagonista de “La Reina del Sur” tuviera que disculparse.

Instagram censuró el video de Kate del Castillo por ser “muy explícito”

No pasó mucho tiempo antes de que miles de usuarios criticaran a la actriz por compartir material explícito sobre el procedimiento médico. Incluso, la propia plataforma tomó acción y eliminó dichos clips.

Por esta razón, Kate decidió disculparse con su audiencia por lo sucedido: “Bueno, quiero pedir una disculpa. Ayer subí un video y estaba… Creo que tienen toda la razón en Instagram porque es sensible para la vista cuando me quitan un metal que traía en el dedo. Hubo gente que lo vio, fue algo que era sensible a la vista, yo no lo veo así, porque se trata de mí”.

Asimismo, Del Castillo aseveró que posiblemente a ella también le afectaría ver algo así de otra persona; por lo que entendió los motivos por los que su video fue retirado.

