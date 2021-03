¡Es oficial! Lupita Jones asumió su candidatura a la gubernatura de Baja California

Tras varias semanas de espera, la Miss Universo 1991, Lupita Jones ya aceptó la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para competir por la gubernatura de Baja California.

A través de un comunicado emitido por Elizabeth Pérez, secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRD) del estado, se dio a conocer la noticia.

“La candidatura ya está aceptada, sólo nos falta hacer el evento de aceptación de los tres presidentes”, señaló la funcionaria perredista.

Asimismo, Elizabeth Pérez señaló que Lupita Jones notificó a la organización de su decisión desde la semana pasada, por lo que el acto público de presentación se llevará a cabo en unos días.

Con esta respuesta, Jones será candidata de la alianza “Va por México”, integrada por los partidos políticos PRI y PAN.

Sobre la presentación oficial, hasta ahora se sabe que la ex reina de belleza se reunirá con los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; y del PRD, Jesús Zambrano.

La ceremonia oficial de Lupita Jones podría tener lugar este miércoles 3 de marzo, en las instalaciones del Hotel Real Inn de Tijuana.

Lupita Jones y su inesperado ingreso a la política

La noticia de su candidatura surge solo una semana después de que Jones compartiera un video a través de sus redes sociales en el que aseguró no tomaría una decisión apresurada.

“Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, su historia, cultura, industria, de sus mujeres y hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos de la pandemia; que nos permita llevar a nuestro Estado a la vanguardia de México”.

En cuanto a los señalamientos sobre su inexperiencia, la mujer de 53 años detalló que se encargaría de rodearse del mejor equipo para aprender e innovar.

“Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, pero también no tengo las mañas de los que han tenido un cargo públic. Eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando”, expresó.

