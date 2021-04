Tras un par de semanas en el ojo del huracán, Enrique Guzmán dio a conocer que su decisión de tomar acciones legales en contra de su nieta Frida Sofía, por las acusaciones de abuso sexual.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el cantante hizo público que ya presentó una denuncia ante las autoridades. Esto por los hechos suscitados en las últimas semanas.

“Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación de Delito de Violencia Familiar“, se lee en el comunicado emitido por el bufete de abogados López Valdéz.

Posteriormente, se recalca que dicha demanda fue emitida en contra de Frida “N”, así como al o los responsables “por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán”.

Enrique Guzmán busca limpiar su nombre

Además, en dicho comunicado se establece que el objetivo de la demanda es que las autoridades abran una investigación que recaude las pruebas necesarias para esclarecer la situación.

La noticia de la demanda surge un día después de que Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía, reiterara que su padre es inocente de cualquier situación.

Allí, la intérprete de “Yo te esperaba” indicó que apoyaba en su padre en cualquier acción para desmentir las declaraciones infundadas de la modelo.

“No he hablado más de la cuenta porque es mi hija, no la he demando porque es mi hija. Pero no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre (Enrique Guzmán) que tanto la apoyó“, dijo la cantante.

