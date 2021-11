“Es el mejor día de mi vida”, Britney Spears celebró su libertad y el fin de su tutela

El caso de Britney Spears es sin duda uno de los más sonados y controversiales de los últimos tiempos, pues la que en su momento fuera nombrada como “Princesa de Pop”, se vio apartada de los escenarios por casi 14 años tras estar bajo la tutela de sus padres Jaimie y Lynn Spears.

La situación de Britney Spears comenzó en 2008, después de que la cantante pasara por algunos problemas de adicciones, lo que hizo que sus padres solicitaran a las autoridades de Estados Unidos, que la estrella del pop estuviera bajo su tutela y que no pudiera tomar decisiones propias respecto a su vida personal y financiera. Esto fue concedido por una corte, sin embargo, después de varios años, la carrera de Britney no solo se apagó, sino que la misma cantante se vio sumergida en una situación en donde no podía hacer prácticamente nada.

Tanto Britney Spears como sus fans, consideraron que esta situación era injusta, por lo que hace un tiempo se viralizo rápidamente una campaña llamada “Free Britney”, en donde buscaban la libertad total de la cantante, pues ella era capaz de tomar sus propias decisiones. Hasta hace poco, el padre Jaimie Spears, acepto ceder en el caso de la tutela, pero no había una fecha pactada hasta el día de ayer 12 de noviembre de 2021.

Britney Spears celebró su libertad y el fin de su tutela

Tras 13 años bajo el régimen de sus padres Jaimie y Lynn Spears, Britney fue declarada libre por la jueza Brenda Penny, que puso ayer un punto final al drama de tantos años. Fue desde finales del mes de septiembre, que la Corte Suprema de California había calificado de “insostenible” el caso de la tutela, por lo que el día de ayer Britney celebró una victoria importante en su vida de la mano de su abogado Mathew Rosengart.

Ronsengart fue el último defensor de la cantante después de varios cambios, sin embargo, gracias a sus argumentos en donde principalmente resaltó que Jaimie Spears era un “abusivo, cruel y tóxico”, es que ahora la Princesa del Pop, pudo celebrar en sus redes sociales mencionado que nuevamente pudo tener el mejor día de su vida.