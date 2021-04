En medio de las especulaciones sobre la supuesta pelea entre los integrantes de OV7, la cantante Mariana Ochoa decidió poner fin a los rumores y contar la verdad.

El rumor sobre una posible separación de OV7 surgió hace unas semanas, y el productor musical Jorge D’Alessio lo habría confirmado “sin querer” durante una dinámica en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Mariana Ochoa negó las acusaciones del hijo de Lupita D’Alessio asegurando que se trata sólo de un malentendido que los ha acompañado casi desde los inicios de su carrera.

“Hace mucho que no platico con él y yo llevo mes y medio encerrada en grabaciones; no sé si alguien se peleó con alguien y yo no me enteré“, dijo la cantante en una entrevista con Ventaneando.

Por el contrario, Ochoa aseguró que no hay ninguna disputa entre los miembros de OV7, y culpó su ausencia ante los medios a la pandemia por coronavirus.

“OV7 está pausado ahorita por obvias razones y porque queremos regresar presencial“, señaló la intérprete de “Enloquéceme”.

OV7 se ha visto afectado por la diferencia de opiniones

Aunque no todo es mil sobre hojuelas, pues la agrupación si ha tenido algunas discrepancias con respecto a la toma de decisiones. Pero, de acuerdo a Mariana Ochoa, nada como para separarse de manera definitiva.

“Fue muy difícil juntarnos a ensayar, o sea, ponernos de acuerdo siete cabezas y siete mundos es complicado. Eso es lo que ha pasado, que hay diferencias de opinión, que no es lo mismo que pelearse con alguien“, aseguró.

Para concluir, la famosa de 42 años abordó las acusaciones sobre “intolerancia” hacia la nueva pareja de M’balia Marichal, quien fuentes aseguran es un hombre transexual.

“Soy la primera en apoyar a toda la comunidad LGBT, yo desconocía que la pareja de M’balia… no sé cómo se llama, te lo digo sinceramente, nos lo presentó en un zoom y, al contrario, me siento orgullosa de que si ella está enamorada defienda su posición“, finalizó Ochoa.

