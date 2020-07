Érika Zaba revela que su bebé podría tener COVID-19. La cantante dio a conocer que Emiliano presenta algunos síntomas.

Desafortunadamente la cantante informó que ella y su esposo tienen coronavirus, al parecer se contagiaron en una ida al supermercado.

Otra famosa que se encuentra contagiada de coronavirus es Érika Zaba y su esposo Francisco Oliveros, así lo dio a conocer en su canal de YouTube.

La integrante de OV7 explicó que no podía creer que estuviera contagiada debido a que se ha estado cuidando.

Según primero presentó síntomas como de un resfriado severo, por lo que se hicieron la prueba para descartar que tuviera el virus, salió positiva:

También la cantante mencionó que se encuentra muy preocupada por su bebé Emiliano, debido a que no puede atenderlo como se debe, el bebé se ha sentido mal:

“Estoy preocupada sobre todo por Emiliano porque el pobre se siente mal y luego no se sabe explicar pero no ha tenido síntomas y pues obviamente me cuesta trabajo no poder estar con él al 100 y con el cubrebocas pues es difícil”, comentó.