Érika Zaba arremete contra AMLO por no usar cubrebocas. Dice que el presidente no lo usa y no se ha contagiado de COVID-19.

También informa que toma nanomoléculas, son unas gotittas que toma la mismísima secretaria de Gobernación , Olga Sánchez Cordero para blindarse de coronavirus.

La integrante del grupo OV7 Érika Zaba hace unos días dio a conocer que ella, su esposo y la nana de su hijo dieron positivo a COVID-19.

A través de su canal de YouTube Érika ha ido revelando cómo ha ido padeciendo la enfermedad, explicando que relajó un poco las medidas para no contraer el virus, pero dejó en claro que no salió ni se puso en riesgo a propósito.

Sin embargo comentó que en estos momentos ha enfrentado la enfermedad tomando medicinas, té de jengibre y sobre todo unas gotitas de nanomoléculas, mismas que Olga Sánchez Cordero y demás miembros del gabinete presidencial toman para no contagiarse de COVID-19.

Pero algo que le concierna mucho a Érika fue que si ella ha tratado de seguir todas las medidas de higiene y usando cubrebocas se contagió y AMLO que no lo usa, no se ha contagiado:

“Nosotros salimos con cubrebocas. ¡El presidente no usa cubrebocas y no se ha contagiado (de COVID-19)! Pero ese es otro tema, no nos vamos a meter en problemas de quién usa cubrebocas y quién no”, comentó.

Érika Zaba arremete contra AMLO por no usar cubrebocas

Cabe mencionar que Érika también ha revelado que afortunadamente su hijo Emiliano no presenta ningún síntoma de COVID-19.

Debido a que hace unos días tenía uno que otro síntoma el bebé, pero solamente quedó en el susto porque no ha desarrollado nada, sino por el contrario se encuentra muy bien de salud.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de YouTube.