El distanciamiento entre los integrantes de la famosa agrupación OV7 sigue dando de qué hablar; ante los numerosos señalamientos sobre un posible “truco publicitario”, Érika Zaba rompió el silencio y aclaró cuál es la situación que atraviesa el grupo. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En entrevista con el programa “Hoy”, Zaba se sinceró sobre la disputa mediática que protagoniza la famosa agrupación y anticipó que para evitar más habladurías tocarán el tema e intentarán reconciliarse en privado.

“Hemos decidido ya no hablar enfrente de una cámara porque lo mejor es hablarlo en persona, entre nosotros para que no haya malos entendidos y se haga más grande. Lo que todos queremos en el grupo, los siete integrantes y la gente es que nos arreglemos”, expresó la cantante.

Y es que desde que se dio a conocer el descontento entre varios integrantes de OV7, problemas relacionados a la repartición económica de sus presentaciones; envidias laborales y hasta un supuesto caso de homofobia, son algunas de las rumoradas causas en torno a la tensa relación de los famosos.

OV7 busca reconciliarse: Érika Zaba

En torno a los señalamientos sobre un presunto “truco publicitario”, Érika Zaba no se quedó callada y decidió poner un alto a los rumores, argumentando que no es así.

“Ya me ha tocado ver algunas personas que dicen que es armado, que es marketing, ¡ojalá fuera marketing!, ojalá verdaderamente no existiera un problema entre nosotros, pero si hay un problema, pero de que lo vamos a arreglar, lo tenemos que arreglar porque no es la primera vez que sucede”, destacó.

A pesar de lo que se cree, Ari Borovoy, Oscar Schwebel, Lidia Ávila, Érika Zaba, Mariana Ochoa y Kalimba y M’Balia Marichal sí están dispuestos llegar a un acuerdo.

“Obviamente si ha sido la vez más fuerte que nos hemos peleado, sí, sin duda, pero los siete lo queremos arreglar por nosotros primero, por la amistad que hay entre nosotros siete de tantos años y también por el objetivo en común que tenemos y la gente”, finalizó.

