Erika Buenfil rompe en llanto al hablar por primera vez del papá de su hijo: “Desapareció”

La actriz Erika Buenfil se sinceró como nunca durante su entrevista con Yordi Rosado; en medio del llanto reveló varios detalles sobre su relación con Ernesto Zedillo Jr., papá de su hijo Nicolás.

Como ya es costumbre, cada domingo miles de internautas se mantienen a la expectativa sobre las entrevistas del comunicador Yordi Rosado. En esta ocasión fue turno de la actriz e influencer, Erika Buenfil.

Además de hablar sobre su vida profesional, Buenfil destapó como nunca todo sobre su breve relación con Ernesto Zedillo Jr., destapando el abandono que vivió tras contarle de su embarazo.

“Coincidimos en la época del Baby O. Él se acercaba y yo le decía que no me interesaba… Vuelvo a coincidir con él en Acapulco y me dice ‘¿por qué no me quieres?’, le dije ‘estás muy chavo’, yo soy mayor que él como 12 años. Me insiste y le doy mi teléfono (…) Finalmente alguien habla de intermediario para invitarme a su yate, ahí empezamos a conocernos. Duró muy poquito, fue breve y quedo embarazada“, relató la protagonista de “Amores verdaderos”.

Tras enterarse sobre su embarazo, la actriz no dudó en tener a su hijo e informar a Ernesto. Sin embargo, la respuesta que obtuvo de su parte la sorprendió.

“Sentí miedo, terror, cómo le voy a decir porque con él fue muy breve, no estaba planeado y yo me estaba cuidando. (…) Él me llama para invitarme a una fiesta en Valle de Bravo. Yo le dije ‘tengo algo que decirte’, él no reaccionó padre, se asustó, si me creyó pero obvio no pensaba en casarse. Decido tenerlo y él se aleja… Desaparece, cambia teléfonos y todo”, agregó.

Erika Buenfil intentó comunicarse nuevamente con Ernesto Zedillo Jr.; sin embargo, como la primera vez, no tuvo éxito.

“Le marqué y él pensaba que ya no estaba embarazada, le dije ‘sigo embarazada y quiero verte’. Me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente habría comunicación. Me sentí más tranquila, me preguntó que si ya sabía qué era, y le dije que un niño”, relató.

A pesar del trago amargo que vivió, Erika Buenfil asegura que si bien las cosas tomaron un rumbo distinto al que se imaginó, estas la llevaron a tener “el mejor regalo de su vida”.

“A ese hombre siempre le voy a mandar bendiciones porque el mejor regalo de cualquier novio que he tenido, él me lo hizo. No hay dinero, coche o diamante como el regalo que Ernesto me hizo. Es mi regalo, para mí sola, soy muy feliz y estoy muy orgullosa de un gran niño“, concluyó.

