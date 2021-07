Erika Buenfil rompe el silencio sobre su romance con Eduardo Santamarina

Erika Buenfil sigue encabezando los titulares por las fuertes revelaciones que hizo durante su entrevista con Yordi Rosado; misma en donde habló por primera vez en mucho tiempo sobre la relación que mantuvo con Eduardo Santamarina. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La actriz de “Por amar sin Ley” recordó algunos de los amoríos que protagonizó para algunas telenovelas, afirmando que el único que traspasó las pantallas fue junto a Eduardo Santamarina.

Sin embargo, Erika reveló que dicho romance no duró mucho tiempo, solo durante lo que duraron las grabaciones del melodrama “Marisol”.

“Sí, yo sí me enamoré de los protagonistas, no de todos. Con Santamarina sí, pero fue muy cortito, fue también como un flechazo y tan tan. No fue toda la novela, fueron unas semanas, fue muy corto”, aseguró.

A diferencia de lo que declaran otras actrices, Erika Buenfil destapó que su participación en telenovelas hizo que algunos enamoramientos surgieran entre ella y su co-protagonista.

“Es como un sueño porque te pintan al galán deseado (…) Te ves todo el día, te ríes todo el día. Trabajas con él todo el día, y sales de que es tu enamorado, te encantas. Cuando sales de la novela se rompe el encanto, no sé por qué, pero a mí me pasó. Como que se rompe la magia y cada quien por su camino”, reflexionó la TikToker.

Tras hablar sobre su romance con Eduardo Santamarina, Erika Buenfil confesó que hubo un actor del que estuvo muy enamorada pero que “no le hizo caso”: Alexis Ayala.

“Me encantaba, pero no le gusté, no le llené el ojo. Era obvio, más obvia no podía ser y él lo sabía, él tenía novia. Esta telenovela fue ‘Tres Mujeres’, al principio siempre tuvo novia y yo no, termina la novela y la estrenan; entonces no traen de regreso para pegarle capítulos y crecerla. Cuando regresamos yo ya traía novio, entonces ya no“, concluyó la famosa.

