Érika Buenfil revela que Ernesto Zedillo Jr. conoció a su hijo Nicolás. El padre del menor nunca se ha hecho responsable económicamente del adolescente.

Por lo que la actriz regiomontana le ha tocado ser madre soltera como muchas mexicanas que sacan adelante a sus hijos solas sin el apoyo económico de nadie.

Definitivamente quien ha vuelto a surgir como el Ave Fénix desde sus cenizas es Érika Buenfil, gracias a que logrado pasar la brecha generacional todo a las redes sociales.

Ella se ha vuelto la reina del Tik Tok, aplicación que fue creada para los centennials, quienes les ha gustado lo divertida que es la actriz de 56 años de edad.

Muchos de sus nuevos seguidores no saben que Érika ha sacado adelante a su hijo Nicolás, sola y sin dinero debido a que su papá Ernesto Zedillo Jr, hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León , nunca han reconocido al ahora adolescente.

La actriz ha vuelto a tocar el tema de cómo enfrentó la maternidad siendo una madre soltera como muchas más mujeres mexicanas que les ha tocado afrontar ese tipo de situaciones:

Otra de las grandes revelaciones que hizo la actriz fue cuando explicó que Ernesto Zedillo Jr. solamente una vez conoció a su hijo Nicolás:

“Sí. Una vez lo conoció de bebé, nunca había dicho esto. Una vez bebé y nunca más, no lo conoció más”, confesó.

Dejando muy en claro que el hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo, nunca ha puesto interés en volverse acercar a Nicolás:

“No lo ha buscado, no lo conoce. Nicolás sabe quién es su papá, no le miento y jamás le he prohibido si en algún momento él quiere buscarlo. Pero dijo “no mamá”. En el cole le preguntaban y le expliqué “tú di quién es tu papá”. Lleva mis apellidos. ¿Para qué obligar? Lo registré a mi nombre, pero nunca lo buscó”, dijo.