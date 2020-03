Érika Buenfil, ¿Reina de Tik Tok en México?… Al parecer la actriz se está dando todo y sin compasión en las redes sociales, gracias a su rotundo éxito.

La actriz es considerada ya la Reina de Tik Tok en el país pues sus divertidos vídeos la han hecho ganar una legión de fans en la red social del momento.

Entrevistada al respecto, declaró que nunca espero tener tal éxito, pues ella solo grababa los clips por diversión. No imaginó que el impacto de sus publicaciones sería tal que Tik Tok la buscaría para proponerle trabajar en conjunto sus contenidos.

Y es que desde que comenzó a utilizar la aplicación, cuya función es crear videos divertidos ha logrado gran popularidad, tanta, que ahora ya no lo ve sólo como diversión, sino como un compromiso.

“Ya no es como al principio, te lo juro, ya me da miedo, no sé por qué. Son vídeos tan divertidos pero ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles y entonces me da miedo porque no quiero que la gente vaya a pensar que mientras están sufriendo yo estoy jugando”, explicó.