¿Érika Buenfil y Angélica Rivera sostienen rivalidad?

Érika Buenfil niega rivalidad con Angélica Rivera. Si bien ambas actrices han sido de las cartas más fuertes de Televisa para protagonizar melodramas…

Tras darse a conocer que Erika Buenfil y Angélica Rivera estaban disputándose el protagónico del remake de la telenovela La Madrastra, éxito televisivo que en 2005 encabezó Victoria Ruffo, es la llamada Reina de TikTok quien ha salido a aclarar esta información.

“Yo no estoy en pleito. Está de moda que las redes lancen encuestas, pero no tiene nada qué ver con que yo esté en pleito con alguien, o sea ni de quién gana”, explicó Erika en entrevista para el programa Hoy.

Acto seguido, subrayó que no desea mantener algún tipo de enfrentamiento con sus colegas, y aseguró que ese rumor fue tomado de las redes sociales.

“Quién decida, si es que se hace, lo decidirá quién sea. Pero yo no estoy en pleito con nadie, yo no sé de Angélica. Cada quién su camino, cada quién su vida, yo no estoy en pleito con nadie”, destacó.