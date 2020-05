Erika Buenfil llora tras éxito en Tik Tok. La actriz se ha consolidado como la reina de esta nueva aplicación que es para centennials.

Varias famosas de su edad han querido conquistar esta nueva aplicación sin poder destituir a Erika Buenfil.

Sin duda una de las actrices que gracias a que se reinventó en el mundo de las redes sociales ha logrado volver a estar vigente en el mundo del espectáculo es Erika Buenfil.

A sus 56 años de edad la actriz ha demostrado que la edad no es impedimento para aprender nuevas cosas, en su caso ella tuvo que arriesgarse y entrar de lleno a las redes sociales sin imaginar el gran éxito que iba a tener.

Un claro ejemplo ha sido Tik Tok donde Erika se encuentra siendo la reina de esta nueva aplicación que es la favorita de los adolescentes y la cual estuvo a punto de dejarla debido a que su hijo de 15 años de edad Nicolás se lo pidió.

“Esto me cayó por casualidad. Ni lo busqué ni me lo esperaba, pero ha sido una bendición en lo personal y en lo profesional. Llegó además en un momento muy simbólico”, comentó.

Durante una entrevista la actriz comentó cómo fue su primer acercamiento a Tik Tok, este se debió a que su hijo pasaba demasiado tiempo en ella viendo videos, por lo que le pedía que lo ayudara a realizar las divertidas coreografías:

Asimismo Erika dijo que de repente le comenzaron a llegar halagos y felicitaciones por tener más cinco millones de seguidores en Tik Tok y tras este rotundo éxito, rompió en llanto, por lo que ahora la actriz cuenta ya con la aprobación de Nicolás:

“De repente me empezaron a mandar mensajes por todas partes. Llegaban felicitaciones, pero yo no me di cuenta de qué se trataba hasta que llegué a la casa y pude ver el teléfono con calma y me di cuenta de que era el TikTok”, informó.