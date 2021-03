Érika Buenfil destapa el momento incómodo que vivió en una novela

La estrella de Tik Tok, Érika Buenfil, se sinceró y reveló cuál y cómo fue una de las anécdotas más incómodas que ha recaudado durante su trayectoria como actriz.

Durante su participación en el podcast llamado “Pinky Promise”, Érika Buenfil hizo un recuento de sus mejores y peores besos durante algunas de sus telenovelas.

Allí, la actriz destacó “la labor” de su compañero Arturo Peniche, pues en todos los proyectos que participaron juntos (Amor en silencio, Corazones al límite y A que no me dejas), tuvo una muy buena experiencia.

Además de él, Alexis Ayala; con quien trabajó codo a codo en Amarte es mi pecado y Así son ellas, fue de gran apoyo para ella.

Sin embargo, reveló que así como ha tenido buenos momentos junto a sus compañeros, también ha vivido momentos sumamente incómodos.

Pepillo Origel ofrece disculpa pública a Erika Buenfil en Hoy

Érika Buenfil revela que Ernesto Zedillo Jr. conoció a su hijo Nicolás

Sin dar a conocer la identidad del famoso, Érika Buenfil dio a conocer que durante su participación en el melodrama Así son ellas de 2002, un compañero “se pasó de la raya”.

“Se quiso pasar, me besó muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador. Lo sentí muy agresivo. A mí hasta pena me da a veces, o sea, hasta nerviosa te pones”, indicó.

Érika Buenfil concluyó su relato informando que ante su descontento, acudió al productor del proyecto (Raúl Araiza); este decidió que los besos a partir de ahí tendrían que ser simulados.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen