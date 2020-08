Erika Buenfil a Pepillo Origel: “No volveremos a hacer grandes amigos”. En un chacaleo afuera de Televisa San Ángel, la actriz habló sobre el tema.

Hace unos días, en una entrevista que le hizo la periodista Fernanda Familiar a Erika Buenfil, esta última le dijo que le había molestado -y dolido- que Juan José Origel se hubiera metido con su hijo; que de ella y sus TikToks podía decir lo que quisiera, pero no de su hijo.

Tras estas palabras, Pepillo Origel denunció en su cuenta de Instagram que ya hasta lo estaban amenazando por cosas que él no había dicho, y exhortó a Buenfil a comprobarle que él se había burlado de su hijo.

Recapitulando un poco y para que este chisme se entienda bien: En el programa que tiene Pepillo Origel y Martha Figueroa en Unicable, “Con Permiso”, hablaron de Buenfil. Primero, Pepillo criticó sus TikToks y luego, Figueroa se refirió al hijo de Érika como el “Zedillito”. Pero fue la periodista quien lo dijo, no Origel.

Regresando. Ayer, sábado 8 de agosto, a su salida de Televisa, la prensa abordó a la reina del TikTok para preguntarle qué opinaba del tema. Ella respondió:

“Hay fibras delicadas. No hay afán de crecer esta polémica. Pero yo creo que los artistas somos frágiles porque todos pueden comentar sobre nosotros, pero cuando traspasan y tocan temas delicados como la familia… Nicolás es un joven que también ve estas cosas”, dijo Buenfil, quien resaltó que no tenía que ver el tema del TikTok con su hijo, “por eso se enoja uno“, resaltó la actriz.

De hecho, Buenfil contó que Nicolás, su hijo, se acercó a ella para decirle que esta polémica le había llegado a sus oídos, así como los de sus compañeros, pero según compartió Érika, el adolescente estaba feliz porque su mamá salió triunfadora.

“La relación (con Pepillo) ya se enfrío. Sí me enojé, me lastima, yo no creo que no volveremos a hacer amigos. Nunca he sido amiga de Martha, hemos sido compañeras de trabajo. Allá ellos su carrera”, compartió la guapa actriz.

La entrevista completa fue compartida por el reportero Edén Dorantes en su canal de YouTube.

