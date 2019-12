El cantante Erik Rubín reaccionó al “querida zorra” de Andrea Legarreta, hace unos días su esposa le mando un mensaje a una admiradora de su esposo.

Gran controversia armó Andrea Legarreta cuando posteó un polémico mensaje a una admiradora de su esposo Erik Rubín, quien reaccionó así al “querida zorra”. El cantante comentó que fue el último en enterarse.

El cantante reveló que no conocía el polémico tema que originó Andrea Legarreta en Instagram, “Soy el último en enterarme. De pronto de todo se agarran, les gusta hacer chisme, ni enterado estaba, no me había platicado ella, me enfoco en lo mío de pronto suceden cosas que nos platicamos pero esto ni siquiera me lo había platicado”, comentó.

Origen del Polémico Mensaje

La conductora de Hoy subió un mensaje en Instagram Stories, cuyo significado era muy agresivo y dirigido hacía una mujer.

“Querida zorra: Él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias”.

Por lo que de inmediato se comenzó a rumorar que Erik Rubín le podría ser infiel a la conductora.

Debido a que Andrea Legarreta suele compartir en su Instagram puros mensajes de amor y motivación.

Con información de De Primera Mano.