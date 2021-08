Eric del Castillo revela que padece una enfermedad incurable

A solo unas semanas de haber sido hospitalizado por una caída, el primer actor Eric del Castillo conmocionó al público tras revelar que desde hace años padece una enfermedad incurable que ha dificultado su carrera actoral. ¿De qué se trata? Sigue leyendo para enterarte.

En una reciente entrevista con la revista de circulación nacional TVyNovelas, Eric del Castillo destapó que tiene un problema de visión, y aunque es incurable, lleva años sometido a un tratamiento para controlar dicho padecimiento.

Se trata de una afección en la mácula (parte de la retina responsable de que la visión sea clara), enfermedad que es hereditaria: “Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás”, detalló.

Además de revelar dicho padecimiento, el actor de 87 años compartió cuál es el tratamiento que ha seguido desde hace varios años para poder contrarrestar los efectos de la afección.

“Estoy tomando vitaminas; es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación. Es la mácula y eso es de herencia; mi mamá también lo sufrió (…) Es nada más el enfoque el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Y bueno, procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelvo otra vez a la normalidad”, señaló.

Para concluir, el protagonista de películas como “Las sobrinas del diablo” y “Perro Callejero” negó que dicho problema haya sido adquirido tras la caída que sufrió el pasado julio y que lo llevó a parar en el hospital.

De acuerdo al papá de Kate del Castillo, dicho padecimiento lo molesta en el ámbito profesional: “Sobre todo por el trabajo… Hice varias cositas con apuntador electrónico, y regularmente tengo grabadas todas mis escenas, entonces, las escucho y las estudio”, finalizó Eric del Castillo.

