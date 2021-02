Eric del Castillo revela que no se vacunará contra Covid-19

Mucho se ha hablado sobre las vacunas contra el coronavirus, y varios famosos han dejado clara su postura sobre ellas. Ahora fue el turno de Eric del Castillo, quien aseguró que no se aplicará la vacuna, pues no cree en su eficacia.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, el actor compartió que no planea vacunarse ya que considera que tomar dióxido de cloro es más efectivo.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y digan lo que quieran. He visto a mucha gente, familiares míos a punto de morir que se han tomado dióxido de cloro y se han salvado”, dijo.

Así mismo, declaró que el resto de su familia, incluyendo a sus hijas Kate y Verónica, están tomando el dióxido de cloro desde hace ya varios meses. El actor aclaró que se encuentran muy bien informados sobre el producto y sus efectos.

“Ya tenemos tomándolo, no de diario, tenemos como unos seis meses. Ellas (Kate y Verónica) también lo están tomando, tenemos mucha información científica al respecto”.

A pesar de su polémica declaración, Eric del Castillo aseguró que no busca influenciar a nadie sobre su decisión de vacunarse o no. Ellos lo hacen debido a su creencia sobre el producto.

Te puede interesar:

¡Siempre sí! Yuri confiesa que se contagio de Covid-19

Ana Bárbara causa revuelo en redes con un divertido TikTok

“Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, pero yo no me vacuno, ni recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia. Estas cosas son personales y el que quiera que lo haga, es voluntad propia”, señaló el actor.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.