Eréndira Ibarra confiesa haber sido víctima de abuso

La actriz Eréndira Ibarra se ha unido al grupo de mujeres que cuentan su historia de abuso en el medio.

A través de su cuenta de Instagram, Eréndira compartió una serie de fotografías acompañadas de un largo mensaje en el que reveló fuertes detalles sobre su agresión.

“Decidí romper mi descanso de IG después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quien sean, si son familia, amigos, papas. A mi me han violado, y han abusado de mi, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, escribió la Ibarra.

La actriz de “La Ingobernable” y “Las Aparicio”, confesó que su agresor es un famoso actor; sin embargo, no hizo público el nombre. Además, señaló que tiempo después de su agresión, tuvo que trabajar con él en un proyecto.

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA”.

Eréndira también dio a conocer que no recibió apoyo alguno de la producción cuando les contó su situación. Por el contrario, fue orillada a mantenerse en silencio o dejar su papel.

“El hombre estaba haciendo el paro haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo qué pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”, escribió.

En su relato, la hija de Epigmenio Ibarra señaló que en su momento decidió contarle a sus papás, y que tras esto, sus padres decidieron emitir una carta para evitar que el agresor se acercara a ella. Como resultado de esta acción, el agresor quiso que ella firmara un acuerdo de confidencialidad.

“Mi abogada y hermana fue la única que me hizo caso, pero la reacción de todas las personas me paralizó. La carta quedó en un escritorio y el se paseo con toda tranquilidad por el set COMO SI NADA HUBIERA PASADO. Cada risa suya rodeado de ‘mis amigos’ me tronaba”, continuó.

La actriz finalizó su mensaje reiterándole a todos aquellos que han sufrido algún tipo de abuso, no importa quién sea, alzar la voz.

“Si tú agresor es ‘amigo’ mío en redes házmelo saber, YO TE CREO. Y no te daré mi espalda ni solaparé a tu agresor. LO VAMOS A TIRAR. Eso es un hecho”.

