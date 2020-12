La hermana de la desaparecida Selena Quintanilla habló sobre las comparaciones y críticas que, sin duda, se veían venir, y que la gente ha lanzado en contra de ella y el elenco que interpreta la serie de Netflix, por lo que al respecto dijo que se trata de “una serie” y se dijo respetuosa de las críticas.

Suzett Quintanilla dijo estar emocionada con la respuesta de la gente tras el estreno de la serie Selena: La Serie.

Suzett Quintanilla dijo estar emocionada con la respuesta de la gente tras el estreno de la serie Selena: La Serie, la cual se estrenó el 4 de diciembre y un día después ya estaba colocada en el primer lugar de la lista de popularidad en Estados Unidos.

Defiende el trabajo de Christian Serratos

Aseguró que tras los comparativos que ha tenido la gente hacia Christian Serratos, la protagonista, su hermano Abraham y los otros miembros de su familia, eran inevitables, ya que desde el casting no fue fácil buscar a quienes encarnarían la vida de su familia.

Algunos lo entenderán, otros no

“Esta serie no es la película, es más”, continuó. “Se trata de nuestra vida y la rutina para llegar allí cuando parecía inalcanzable. Algunos lo entenderán y lo amarán y otros no y eso está bien. No será algo nuevo para nosotros, también sucedió para la película cuando salió… y mira cómo es un clásico más de 20 años después que se muestra en todo el mundo todo el tiempo “.

“Eran inevitables”, dice hermana de Selena tras críticas por la serie

Suzzet, la hermana mayor de Selena, recordó cuando incluso la gente se le fue “a la yugular” a Jennifer López durante el rodaje de la película Selena, en 1997. Era puertorriqueña y no se parecía a Selena, tema que llevó a la familia a organizar una conferencia de prensa en español para aclarar las dudas.

Te puede interesar:

Respecto a Serratos, Suzette la describió como una persona de buen corazón y que trabaja duro. “Hablé con ella al inicio y le dije sobre si estaba consiente de que la ola de críticas sería inminente, a lo que ella dijo que sí, incluso su esposo le habría cuestionado sobre si estaba dispuesta a interpretar el papel y ella lo defendió”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen