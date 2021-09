Entre lágrimas, Flor Rubio revela que casi muere desangrada en su segundo embarazo

La comunicadora Flor Rubio es toda una caja de sorpresas, pues además de ser conductora del programa “Venga la Alegría”, ahora participa en el reality “¡Quiero Cantar!”.

Fue justamente antes de su presentación que la famosa realizó una entrevista con Laura G, a quien le contó su travesía para quedar embarazada y más tarde destapó la experiencia cercana a la muerte que vivió durante su segundo embarazo.

“No podía quedar embarazada, yo tuve un matrimonio previo en donde hice todo por tener un hijo y nunca lo logré. Pasé por momentos muy duros”, señaló Flor Rubio.

Asimismo, detalló que fue en su segundo matrimonio que todo surgió de manera natural: “Creí que no podía, pero después me embaracé de la forma más natural que cualquier mujer, sin ningún tratamiento (…) Nos habíamos ido de vacaciones a esquiar y al regreso volví a trabajar y de pronto no vino la regla y yo dije: ‘¿cómo?’, me hago la prueba casera y era positiva, no te imaginas, comencé a llorar“, señaló.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues para su segundo embarazo estuvo a punto de morir: “Me tardo en embarazar por segunda vez porque Rafael ya tenía otros hijos y entonces para él era difícil tomar la decisión de tener un hijo más”.

“Estuve a punto de morir cuando nació Rafa. Tuve un problema que se llama atonía uterina que es que el útero no se contrae y comencé a desangrarme después del parto, que además fue un parto súbito porque desde que subí al coche hasta el hospital el bebé prácticamente se estaba saliendo. Inmediatamente expulsé a mi bebé; sin anestesia, natural. Todo parecía divino”, relató Flor Rubio con la voz entrecortada.

“Nace Rafa, empiezo a oír que todo mundo está alerta en el quirófano y me duermen porque me estaba desangrando. A mi esposo le pidieron que llamara a mi mamá, a mis hermanas, que vinieran, que las alertaran porque estaba muy grave y que todo podía pasar. Lograron salvarme la vida”, concluyó su relato la conductora de Tv Azteca.

