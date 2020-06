Aseguran que Enrique Peña Nieto golpeó a Angélica Rivera. El incidente ocurrió frente a todo el público, en los actos proselitistas que hacía.

A la también conocida como ‘La Gaviota’ era muy común verla junto al político que contendía rumbo a la presidencia de México.

Siempre se ha sabido que en el mundo del Internet todo se puede encontrar, por lo que algunos usuarios han vuelto a revivir cuando Enrique Peña Nieto golpeó a Angélica Rivera en pleno mitin de campaña que hacía.

Todo ocurrió en el 2012 cuando en aquel entonces el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) competía rumbo a la presidencia de la República Mexicana.

Por lo que era muy común que se le viera a la actriz acompañando al político en sus actos proselitistas.

En el video se puede observar cuando Peña Nieto se encontraba haciendo sus actos de campaña en Quintana Roo, por supuesto iba Angélica Rivera, ambos iban para apoyar al entonces gobernador del Estado Roberto Borge.

Asimismo en los primeros segundos del video el ex presidente de México se encontraba muy entusiasmado levantando las manos al ritmo de la canción que se escuchaba de fondo, por lo que no se fijó y golpeó a la ex actriz.

Mientras el candidato del priísta bailaba ‘La Gaviota’ estaba agachada y fue cuando recibió el golpe, lo que más sorprende a los internautas es que no se dio cuenta, por lo que Angélica tuvo que agarrarlo del hombro y decirle al oído que la había golpeado, ante el comentario él no le dio importancia.

De ahí todo mundo sabe que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera llegaron a los Pinos y su historia de amor concluyó cuando él acabo su sexenio, tal como se había especulado desde un principio que comenzaron su relación sentimental.

