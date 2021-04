Enrique Guzmán reaparece ante las cámaras de Hoy: “No sé qué hacer”

El programa matutino “Hoy” fue el lugar elegido en el que el cantante Enrique Guzmán reapareció ante las cámaras luego de que se hiciera pública su decisión de tomar acciones legales en contra de Frida Sofía.

En compañía de Raúl “El Negro” Araiza y la periodista Martha Figueroa, Enrique Guzmán ofreció su versión de los hechos tras las acusaciones de abuso sexual infantil que hizo su nieta.

Allí, el rockero indicó que las acusaciones hechas por Frida Sofía lo tomaron por sorpresa, ya que como su abuelo siempre estuvo cuando lo necesitaba.

“Estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes. Si ustedes me informan… no conozco en el momento en el que me encuentro. Ha sido sorpresa total y no sé qué decir“, indicó.

Asimismo, señaló que a pesar del daño que le han provocado sus acusaciones, espera que la joven encuentre su rumbo.

“No sé si está bien, mal, si está sola, no sé qué le pasa, Quisiera ir a decirle ‘aquí estamos’, pero no es fácil. Verme antes las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza”, señaló el intérprete de Paysito.

Tras su breve pero “emotiva” aparición, el elenco del programa Hoy compartió su opinión sobre los acontecimientos que ensombrecen a la familia Guzmán-Pinal.

“Se le ve desencajado, se le ve con mucho dolor. Ambas partes. Un tema que debió que haber sido, pues sí, terminó siendo público, pero la palabra, muy en lo personal, decaído, desgarrado. No damos nunca, para nada un ‘quién tiene la razón’ ni mucho menos, sino a él se le ve demacrado”, señaló el “Negro” Araiza.

Por su parte, la periodista Martha Figueroa indicó que el cambio en el estado físico y emocional de Enrique Guzmán es evidente.

“Sí, hace unos meses él vino muy contento… es otro señor, como Frida que también debe de estar triste, claro”, dijo.

Durante su intervención, los miembros del elenco dejaron claro que no favorecen una postura sobre la otra. Por el contrario, reconocen que ambas partes están sufriendo por la situación.

“Cuando escuchas las dos partes, de verdad que es fuerte por donde lo veas. Es dolor hacia los dos lados. Y también se entiende que por se gente pública hay que salir a dar la cara, dar tu versión. Ella está dando su versión. Les deseamos a las dos partes que, como familia, se de esto, que se arreglen entre ellos“, concluyó Galilea Montijo.

