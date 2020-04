Enrique Guzmán no tiene dinero para hace cuarentena

Enrique Guzmán no tiene dinero para cuarentena. La situación del cantante es complicada, desde hace tiempo sus cuentas bancarias fueron congeladas por lo que no tiene dinero para enfrentar la contingencia sanitaria que se vive en el país por el covid-19.

Meses atrás el cantante enfrentó problemas con la Secretaría de Hacienda, lo que resultó en que sus cuentas bancarias fueran bloqueadas, por lo que está viviendo un momento difícil ahora que se ha pedido que las personas se aíslen en casa.

Según lo que habló en una entrevista para Sale el Sol, el cantante sufre porque ahora no tiene ingresos y sus cuentas están congeladas. Además es considerado persona de riesgo por su edad.

El cantante confesó la angustia que la da encontrarse en esta situación.

“Todo, todo debe tener una medición especial porque no hay ingresos, y en mi caso no tengo contratos ni convenio con nadie, y no tengo ingresos en estos momentos de ninguna manera, de ningún modo. Así que, a medir gastos, lo que tenemos para las cosas urgentes se gaste y lo demás hay que controlarlo”, dijo.