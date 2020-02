Enrique Guzmán lanza asquerosa amenaza a Erik Rubín

Enrique Guzmán amenaza a Erik Rubín. El polémico padre de Alejandra Guzmán volvió a dar de qué hablar luego de que lanzara una amenaza hacia su colega Erik Rubin en donde le advierte de orinar su auto.

La nueva temporada de Jesucristo Superestrella comenzará el próximo mes de abril y con esto en puerta a los integrantes del elenco les conviene contar historias sobre la relación entre ellos. Así lo hizo el esposo de Andrea Legarreta al narrar un encuentro que tuvo con el rockero.

Enrique Guzmán amenaza a Erik Rubín

El ex Timbiriche contó cuando llegó al estacionamiento que les destinaron a los integrantes de la obra en el Teatro de la ciudad de México ya no había lugares, por lo que tuvo que estacionarse en el único que quedaba libre, que pertenecía a Guzmán. El cantante no se quedó callado y cuando le reclamó a Rubín le advirtió que le iba a orinar el auto si lo volvía a hacer.

Esta no es la primera vez que Enrique Guzmán realiza una broma pesada, en ocasiones anteriores ha demostrado su sentido del humor al hacer chistes racistas con Kalimba y al llamarle “jotito” a Yahir, cosa que a muchos no agrada por el tono en que las hace.

Enrique Guzmán ha tenido también roces con otras personalidades del medio artístico, como por ejemplo Carmen Salinas, con quien se peleó muy fuerte el año pasado debido al tema de la hija de La Guzmán, Frida Sofía.

Así fue como Enrique Guzmán lanzó asquerosa amenaza a Erik Rubín.

Con información de TvNotas.