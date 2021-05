Enrique Guzmán destapa agresión que su hija vivió a manos de Frida Sofía: “Le dio contra la banqueta”

En medio de una batalla legal contra su nieta Frida Sofía, Enrique Guzmán busca limpiar su imagen a toda costa; por esta razón, le sacó los trapitos al sol a su nieta. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En esta ocasión, el intérprete de “Payasito” no se guardó nada y narró el terrible episodio de violencia que catalogó como la causa del distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía.

“La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía. Esa fue la última vez que le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo. (Me contaron que) la agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta, hasta que llegó la policía a detener el evento”, contó Don Enrique Guzmán a las cámaras de Ventaneando.

De acuerdo a las declaraciones del cantante, este habría sido el detonante de la mala relación entre madre e hija.

“En ese momento dijo ‘no más’. Le dio las llaves del departamento, las llaves de una camioneta, le quitó sus tarjetas de crédito y le dijo ‘ráscate con tus uñas, me voy’. Alejandra se salió del edificio y desde entonces no viven juntas”.

Enrique Guzmán busca limpiar su imagen

Además de haber narrado el ataque de la modelo, detalló que desconoce la causa de su odio hacia él, ya que siempre se mostró comprensivo con ella.

Te puede interesar:

¡Sigue la polémica! Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, es acusado de estafa millonaria

Enrique Guzmán hace oficial su demanda en contra de Gustavo Adolfo Infante

“Estaba yo sentado en esta mesa donde desayunamos a las nueve de la mañana; estaba mi hija, mi otro hijo y mi mujer estaba en la cocina. Recibí una llamada de ella, pero no para decirme ‘no tengo dinero, ayúdame’; me dijo: ‘yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’, y colgó. ¿Por qué? No lo sé”.

Frida Sofía no fue el único tema de conversación durante su entrevista, pues Enrique Guzmán aseguró que Gustavo Adolfo Infante compensó económicamente a su nieta para que estallara contra él.

“Quiero probar que no lo hice, que quede claro que la niña miente. Ahora, ¿por qué mintió? Porque parece que el señor Gustavo Adolfo le dio dinero y de eso puede vivir, hasta que invente otra cosa“, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen